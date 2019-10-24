此内容发布于2019年10月24日 上午11:05

（法新社孟加拉菲尼24日综合外电报导）孟加拉少女拉菲先前因不愿撤销对校长的性侵指控而遭烧死，当局今天将涉案的16名凶手判处死刑。

法新社报导，这起案件突显倡议人士所称，这个1.68亿人口的南亚国家存在性暴力可逍遥法外的文化，以及农村贫困子弟所就读约2万所学校性暴力猖獗的现象。

少女拉菲（Nusrat Jahan Rafi）因对她就读的伊斯兰宗教学校的校长提出性侵指控，今年4月6日遭煤油浇灌并纵火。

孟加拉南部滨海的菲尼（Feni）镇法院查明，遭控性侵的校长被捕后，在狱中指使这起残酷杀人案。这名校长今天也遭判死。

其他被判死刑者包括孟加拉执政党人民联盟党（Awami League）活跃人士，以及包括2名女性在内的一些学生。他们或是共犯杀人，或是当憾事发生时在学校门口把风。

检察官阿迈德（Hafez Ahmed）在拥挤的法庭上对记者说：「这项判决证明，孟加拉没有人在杀人后还能逍遥法外，我们有法治。」

事发当时拉菲被诱导至学校屋顶，攻击者要她撤销向警方提起的性侵控诉遭拒，于是将将她捆绑、浇灌煤油并放火。

她全身80%烧伤，4天后在医院不治。

拉菲的死在孟加拉全国各地引起公愤，首都达卡（Dhaka）的示威者在街头抗议数日，要求「严惩」凶手。（译者：吴升鸿/核稿：张佑之）

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram