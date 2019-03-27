此内容发布于2019年3月27日 上午7:20

（法新社达卡27日电） 孟加拉一名妈妈早产生下男婴26天后，又生下一对健康的龙凤胎，令当地医生震惊不已。

20岁的苏塔纳（Arifa Sultana）上月自然分娩产下一名男婴，但医生忽略她有第2个子宫。

苏塔纳的妇产科医生帕岱（Sheila Poddar）告诉法新社：「她没有意识到自己仍怀有这对双胞胎。她生下第1胎26天后，她羊水又破了，随即跑来就医。」

帕岱22日紧急替她进行剖腹产手术，苏塔纳生下1男1女。

生下3名健康宝宝的年轻妈妈苏塔纳昨天返家。帕岱表示，她并未出现并发症。苏塔纳来自孟加拉西南部耶绍地区（Jessore）。

耶绍地区政府的首席医生罗伊（Dilip Roy）告诉法新社：「我在30多年的执业生涯中，从来没见过像这样的案例。」

罗伊质疑库纳医学院附设医院（Khulna Medical College Hospital）医生为何没有发现苏塔纳二度怀孕。

尽管苏塔纳很高兴能拥有3个孩子，但由于家境贫困，她对于如何抚养这3个婴儿感到担忧。

苏塔纳告诉法新社，她丈夫做工1个月仅赚70美元（约新台币2170元），「我不知道我们如何以这么少的钱来承担如此巨大的责任」。（译者：叶俐纬/核稿：严思祺）

Neuer Inhalt Horizontal Line