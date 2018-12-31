孟加拉总理哈希纳 由民主招牌转为威权的女强人

（法新社孟加拉首都达卡30日电） 孟加拉大选结果底定，总理哈希纳的执政党压倒性获胜。支持者眼中，哈希纳收容洛兴雅难民宛若人道之母掌权，反对者眼中，她则是将政敌下狱及打压异己的独裁者。

现年71岁的哈希纳（Sheikh Hasina）是孟加拉国父拉曼之女，藉由所属执政党人民联盟党在今天大选的压倒性胜利，将步入前所未有的第4个总理任期，但反对党则抨击选举遭操纵。

支持者赞扬哈希纳10年来带领水患与飓风频仍、原本贫困的孟加拉经济起飞，然而反对者指控她因政治动机将反对党民族主义党的对手吉亚（Khaleda Zia）下狱，策画大规模逮捕异议人士并通过打击新闻自由的法令，藉此固权。

孟加拉1975年发生政变，哈希纳一家几乎全在政变中遭杀害，包括时任总统的哈希纳父亲拉曼（Sheikh Mujibur Rahman）、哈希纳的母亲及3个兄弟。哈希纳与妹妹当时因在国外而幸免于难。

哈希纳1981年结束流亡，以人民英雄之姿返国带领父亲所创的人民联盟党，展开争取孟加拉民主的漫长艰辛之旅。

哈希纳与吉亚这两名女性政治领袖在1990年代为打倒军方独裁者厄夏德（Hussain Muhammad Ershad），一度携手组成联盟，但双方毫无互信并相互憎恶，彼此旋即反目。

她在1996到2001年首次当上孟加拉总理，2001被民族主义党的对手吉亚（Khaleda Zia）击败。孟加拉1991年结束军事统治以来，就是哈希纳与吉亚的两个党交互执政。

两党支持者因在街头发生流血示威，导致2007年军方介入实施军事统治。两人也被当时军方过渡政府肃贪时逮捕下狱，后来为能在2008参选而双双获释。该年哈希纳在选战大胜，掌权至今。

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