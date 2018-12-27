孟加拉选举暴力充斥 美国与联合国表关切

此内容发布于2018年12月27日 下午9:50

（法新社达卡27日电） 孟加拉30日即将举行大选，反对党表示，已有数百多名运动人士遭逮捕和攻击，美国与联合国今天表示关切。

现任总理哈希纳（Sheikh Hasina）拚连任，争取第4任总理任期，她把握竞选活动最后一天冲刺，呼吁选民30日投票。

反对派表示，这不会是自由与公平的选举。在野党主要领袖吉亚（Khaleda Zia）因贪污罪身陷囹圄。

美国驻孟加拉大使米勒（Earl Miller）表示，反对派各党已成为大多数致命选举暴力的目标。他说，他与孟加拉选举委员会主席胡达（K.M. Nurul Huda）会面时，提出了美方关切。

米勒在声明中说：「我要求这次见面，因为美国关切过去两周来严重的选举暴力，各党都有暴力受害者，包括少数党与女性候选人。」

他指出：「然而，反对党候选人在大多数的暴力中首当其冲。」

联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）也呼吁冷静。

主要反对派孟加拉民族主义党（BNP）表示，BNP已被禁止在首都达卡举行选前最后集会，数千名支持者只能在北部城市希耳赫特（Sylhet）游行。

BNP说，有8名支持者在选举冲突中丧生；而警方表示，自竞选活动于11月8日开跑以来，人民联盟党（Awami League）也有两人丧命。

BNP说，有数百多名支持者在昨天遭拘禁。（译者：纪锦玲/核稿：张晓雯）

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