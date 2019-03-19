此内容发布于2019年3月19日 下午11:20

（法新社旧金山19法新日电） 美国男子哈迪曼以除草剂「年年春」从事园艺数十年后，罹患非何杰金氏淋巴瘤，陪审团裁定，这款除草剂是致使他罹癌的「重要因子」，使孟山都在一年内面临两次重大法律挫折。

70岁的哈迪曼（Edwin Hardeman）在1980年至2012年间，定期在他位于加州索诺马郡（Sonoma）的庭院使用美国农业生技公司孟山都（Monsanto Co.）的这款除草剂，最终确诊罹患非何杰金氏淋巴瘤（non-Hodgkin's lymphoma）。

哈迪曼的律师威格斯达菲（Aimee Wagstaff）和摩尔（Jennifer Moore）在联合声明中说，他对这项裁决感到「欣慰」。

她们还说：「我们如今能把焦点放在孟山都未负起责任，以客观方法来确保年年春（Roundup）安全性的证据。」

「孟山都的行为显然表现出公司并不特别关心旗下产品实际上是否致癌，而是聚焦在操纵公众意见，打压任何对此提出真正合理关注的人。」

陪审团被要求裁定添加在除草剂里的嘉磷塞（glyphosate），是否为导致哈迪曼罹癌的「重要因子」。环保人士长期认为，全球最广泛使用的除草剂嘉磷塞与癌症有关。

陪审团作出裁决时，哈迪曼和他的律师相互拥抱，这起审判如今进入第2阶段，裁定孟山都的作法是否负有法律责任。

哈迪曼的法律团队还说：「我们期待向陪审团呈交相关证据，让孟山都为其不良行为负起责任。」

孟山都在全球贩售年年春超过40年，主张多项研究显示，在适当使用的情况下，这款产品安全无虞。

罹癌末期的46岁校园花草管理员强生（Dewayne Johnson）去年杠上农化业巨擘孟山都，是第一起这类诉讼。

美国加州陪审团去年8月裁决，孟山都须赔偿2亿9000万美元（约新台币89亿元），因为他们没警告强生年年春可能致癌。

陪审员一致认定孟山都「恶意」行事，且公司产品年年春和专业用除草剂Ranger Pro，「很大程度上」造成强生罹患绝症。（译者：刘文瑜/核稿：张晓雯）

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