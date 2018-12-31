孤女撑眼照片震撼全球 成叶门内战象徵人物

（法新社沙那31日电） 在叶门战争中痛失全家的孤儿布赛娜，接受治疗时用手指撑开肿胀眼睛看着四周，照片震撼全球，使她成为叶门内战象徵人物。她的命运自去年起有了戏剧化转变，出国就医后已返国。

布赛娜．曼苏尔（Buthaina Mansur al-Rimi）去年在空袭受伤后鼻青脸肿，在医院接受治疗期间得以手指用力撑开一只眼睛，才能看见，这张照片在全球疯传。如今她已结束在沙乌地阿拉伯的治疗，并于近日返回叶门首都沙那。

亚洲新闻台（Channel News Asia）报导，支持叶门政府的沙乌地为首联军对叛军控制的沙那发动空袭时，布赛娜失去所有家人。国际特赦组织（Amnesty International）指称，空袭中所用的炸弹来自美国。布赛娜一度成为沙国与叶门叛军宣传战中的角色。

布赛娜已返回沙那，与她的叔叔也是法定监护人阿里（Ali）和堂亲们一起生活，她接受法新社访问时，回忆了那场夺走她双亲、4名姐妹、唯一的兄弟和另一位叔叔性命的空袭。

那是2017年8月25日晚上，现已8岁的布赛娜表示：「当时我和父亲、姐妹、兄弟和叔叔在母亲的房内。」她说：「第一枚飞弹击中时，我父亲去拿糖果想给我们压压惊，但飞弹却接二连三命中，然后房子就垮了。」

她形容，在空袭中丧命的叔叔是她的 「最爱」。

除了布赛娜的家人，附近一栋房屋也有8名平民丧命，沙乌地为首联军承认要为这起空袭负责，并表示是肇因「技术性失误」；但此事引起国际强烈谴责。根据联合国，在这次攻击前的一周内，有42人因其他空袭丧生。

布赛娜家人惨死后的一个月，沙乌地媒体刊登了她在沙国首都利雅德接受治疗的照片；她是如何由沙那前往利雅德目前还不清楚。

叶门叛军「青年运动」（Huthi）宣称，布赛娜与叔叔阿里和他的家人是被联军绑架，送到叶门政府控制的亚丁��（Aden），然后转往利雅德。

沙乌地媒体则说，布赛娜是在国际所承认的叶门政府要求下，被送往利雅德。

尽管沙乌地政府从未公开评论布赛娜的事件，但根据利雅德日报（Al Riyadh）12月19日刊登的照片，她看似登上一架私人飞机从利雅德飞往沙那。

青年运动的媒体马西拉（Al-Masirah）则刊出报导，欢迎布赛娜等人「脱离沙乌地阿拉伯的掌控」返回叶门。其中一则报导的标题是「人性之眼曝露敌人」。

叶门叛军的萨巴新闻社（Saba）报导，叛军高级政治委员会主席马迪（Mahdi Al-Mshat）已下令，提供布赛娜和家人一间房屋和津贴。

看起来很健康的布赛娜在叔叔家中告诉法新社，她非常期待第一次上学。她说：「我想要上学，和成为医生。我希望战争停止，让我们能和平生活，叶门的孩子都能和平生活。」坐在她身旁的叔叔也点头。

叶门交战双方针对港市荷台达（Hodeida）达成停火协议后，布赛娜重返家乡。这是和平进程的一部分，也被视为是结束叶门4年来毁灭性冲突的最佳机会。

返乡对这个小女孩来说路程遥远，而她也成了叶门内战的代表。

阿里表示，她仍难以接受失去家人。

他说：「她没有忘记她的父母。她看到让她想起父母和手足的事物时，或听见父亲过去常听的歌时，仍会感到难过。我们告诉她必须坚强，因为家人已在天堂，天堂是个美丽的地方。」

阿里形容，布赛娜就像是他的「亲骨肉」，他将她视为女儿。

他忍着泪水说：「当他们的房屋被摧毁时，我祈求真主不要阻止我和兄弟再见一面，但这没关系。谢谢真主，留下布赛娜与我们一块。」

根据世界卫生组织（WHO），叶门战争夺走了将近1 万条人命，包括2200名孩童，但其他组织认为死亡人数远远超过这个数字。

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