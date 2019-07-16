此内容发布于2019年7月16日 上午10:35

（法新社巴黎16日电） 中国政府向来公开把持媒体，不过上海外国语大学新闻学教授陈沛芹表示，假新闻仍藉由微博、微信与其他中文社群媒体平台，渗入传统媒体。

上周专家们齐聚在巴黎召开的「世界新闻学教育大会」（World Journalism Education Congress），探讨如何培训来日的新闻记者，以因应当前所面临的假新闻挑战。

这项3天的会议主题为「崩坏年代新闻学教学」（Teaching Journalism During a Disruptive Age），共有来自70国共600名新闻学教育工作与研究者出席。

负责筹办世界新闻学教育大会的巴黎-多菲纳新闻实践学院（IPJ Paris-Dauphine）院长齐尼（Pascal Guenee）表示：「与会新闻教育工作者来自于像是孟加拉及乌干达等不同的地方，不过基本上我们都面临同样的挑战。」

逼真得不寻常的「深伪」（deepfake）影片在网路大行其道，甚至美国总统川普也转发了一则。新闻学系所正致力于因应这个假消息或者是假新闻充斥的年代。

即使在中国也是如此，陈沛芹说：「当某人在微博张贴假消息，可能会转贴于主流媒体的微博帐号，其他的主流媒体则取用并转载，所以在中国，主流媒体在确认及传播假新闻扮演着最重要角色。」

来自非洲迦纳教育大学（University of Education）的阿比亚-阿杰伊（Gifty Appiah-Adjei）表示，假新闻背后的动机并非都是政治目的。

她说：「往往是想藉着增加网路流量以获取收益，或者是以娱乐为目的。」

阿比亚-阿杰伊表示，直到最近，如何察觉并反制假新闻，仍罕见新闻学系作为独立授课的科目。

俄罗斯圣彼得堡大学（Saint Petersburg State University）资深讲师尼格玛图莉娜（Kamilla Nigmatullina）则说，查证消息来源「一向是授课课程的其中一部份」。

但如今的假消息越来越复杂，包括经过篡改的影音与图像，需要新的方法辨别真伪。

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