此内容发布于2019年5月27日 上午12:50

（法新社雪梨27日电） 随着中国对太平洋地区影响力日增，澳洲保守派总理莫里森赢得连任后，首趟海外出访行程便是前往大洋洲国家索罗门群岛，以巩固太平洋作为坎培拉的战略优先重点。

西方国家寻求约束中国在索罗门群岛的影响力之际，2名消息人士今天透露，莫里森（Scott Morrison）将在下周访问这个太平洋岛国。莫里森将成为继陆克文（Kevin Rudd）2008年造访索罗门群岛后，第一位踏上这个国家的澳洲总理。

美国和盟邦亟欲确保中国不会在太平洋增加立足点之际，保护台湾邦交已经成为区域关系冲突热点。

重度仰赖外援的索罗门群岛是台湾17个邦交国之一，索罗门群岛近日举行选举后，对台政策可能生变。

澳洲外交部长潘恩（Marise Payne）今天告诉澳洲广播公司（ABC）：「我认为，总理决定访问索罗门群岛，绝对强化了太平洋『升级』的重要性。」

澳洲将太平洋视为后院，中国在太平洋地区发挥影响力，包括豪掷数以十亿计美元进行投资，使得坎培拉和北京当局关系陷入紧张。

北京据传也考虑在大洋洲国家万那杜建立一座军事基地。

美国国务院亚太局资深官员墨菲（Patrick Murphy ）上周访问坎培拉会晤澳洲官员时说，中国在南太平洋建立军事基地的构想令人忧心。

不过潘恩说，中国在太平洋地区的存在感日益增加，并非促使澳洲在后院加强发挥影响力的原因。

她说：「我们向来主张，他方建立那种性质的设施…会改变并影响澳洲的战略前景。但这不是我们太平洋升级计画的焦点。」

「这项计画聚焦人与人之间的联系、教育、基础建设发展、教会之间的关系和太平洋劳动力流动，范围比那广泛得多。」（译者：刘文瑜/核稿：卢映孜）

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