此内容发布于2019年7月2日 上午9:50

（法新社法国里尔2日电） 法国医生预定今天开始拔除因交通事故导致四肢瘫痪植物人蓝柏维生系统，此举可能是这起极具争议性安乐死案件的最后行动，这起案件早已引起罗马天主教教宗方济各介入。

根据和法新社分享的讯息内容，蓝柏的主治医生桑杰士（Vincent Sanchez）用电子邮件通知他的家人，依照法国最高法院（Cour de Cassation）6月28日的判决，他准备开始移除蓝柏（Vincent Lambert）的维生系统。

桑杰士敦促家属，确保「尽可能以平和、舒适且亲自方式，对蓝柏先生展现支持」。

42岁的蓝柏2008年因交通事故变成植物人，对于是否该继续以人工方式维持他的生命，蓝柏家人甚至整个法国因此意见分歧。

针对此案，蓝柏的母亲和蓝柏的妻子瑞秋（Rachel）陷入多年法庭争讼；医生5月开始依照下级法院判决拔除蓝柏的维生系统，上诉法院后来又改判重新接上。

但最高法院判决，可以拔除蓝柏的维生装置；这次判决被瑞秋的委任律师称为最终判决。

这起案件重燃对法国安乐死法的激烈讨论；安乐死法允许重症患者或无法康复病患，进行「消极」安乐死。

教宗方济各（Pope Francis）5月曾介入此案，他当时发推文表示，有必要「一直保护生命，从生命伊始到自然终结，这是上天的礼物」。

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