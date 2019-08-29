此内容发布于2019年8月29日 上午4:05

（法新社日本横滨29日电） 日本首相安倍晋三今天对非洲国家领袖就国家累积太多债务提出警告，显然影射中国在非洲合作的各项基础建设计画。这类计画遭批评损害许多开发中国家的财政。

安倍在日本横滨举行的东京非洲发展国际会议（TICAD）上，对数名非洲国家领袖强调，日本政府促进的是「有品质」的基础建设出口和投资，并由东京支持的机构提供支援。

安倍在演说中表示：「政府该做什么来鼓励（企业家）发挥所长？若伙伴国家债台高筑，便会影响所有人进入市场的努力。」他在会中介绍日本政府支持的机构提出的融资和保险计画，这些计画目的为了降低企业和国库面临的风险。

安倍还宣布，日本计画未来3年在30个非洲国家训练风险和公共债务管理专家。

安倍有意在大有可为的非洲市场扩大日本版图，但许多日本企业仍担忧当地的金融和其他风险。

反观中国凭藉充满企图心的「一带一路」计画，如今在非洲深具分量，去年已在当地宣布提供600亿美元（约新台币1兆8800亿元）开发融资。

但外界批评，中国的计画优待中国企业和劳工，而非有利于非洲国家经济，此外还造成这些国家深陷债务，也未顾及人权和环保问题。

日本方面则强调，他们提供的贷款和参与的计画附带条件较少，并提供稳健的财务建议和支持。（译者：张正芊/核稿：刘学源）

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