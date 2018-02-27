下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年2月27日 下午9:35 最后更新 - 2018年2月27日 -21:35

（法新社雪梨28日电） 澳洲政府今天宣布，强制召修230万辆配有高田公司（Takata）瑕疵安全气囊的汽车。这款安全气囊已在全球造成至少23人丧命。

澳洲政府在与受影响的厂商和产业利害关系人磋商后，出手干预，是澳洲有史以来规模数一数二的召修行动。

受到影响的车厂包括福特（Ford）、通用霍顿（GM Holden）、宾士（Mercedes-Benz）、特斯拉（Tesla）、捷豹（Jaguar）、Land Rover、福斯（Volkswagen）、奥迪（Audi）和斯柯达（Skoda）。全球各地都有相同的召修行动。

澳洲助理财政部长苏卡尔（Michael Sukkar）说：「这起强制召修行动涉及约230万辆车，这些车仍配备有瑕疵的安全气囊，需要进行更换。」

由于工程规模浩大，供应商要到2020年年底才有办法逐步更换所有有问题的安全气囊。

澳洲共有400万辆汽车受到影响，部分厂商已自发性召修，政府今天的召修行动针对的是尚未接受维修的车辆。（译者：叶俐纬/核稿：蔡佳敏）

Neuer Inhalt Horizontal Line