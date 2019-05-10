此内容发布于2019年5月10日 上午2:35

（法新社洛杉矶9日电） 女星安海瑟薇（Anne Hathaway）今天名留好莱坞星光大道（Hollywood Walk of Fame），获得专属星星，同时宣传她的新片「诈骗女神」（The Hustle）。

36岁的安海瑟薇表示，「从各方面来说，我真的非常感动」，并谢谢「到场的粉丝，将他们的时间献给我，还有数十年来在我生命中出现的人们」。

安海瑟薇专属星星就落在好莱坞观光指标中国戏院（TCL Chinese Theatre）入口处，旁边的星星是首位获得奥斯卡（Oscar）的黑人女星麦丹尼尔（Hattie McDaniel），她在1940年以「乱世佳人」（Gone With the Wind）黑奴保姆「妈咪」（Mammy）一角获奖。

安海瑟薇说：「我的天啊，我真的好激动。」

安海瑟薇2001年演出电影「麻雀变公主」（The Princess Diaries）害羞青涩高中学生蜜亚（Mia Thermopolis）后，星途大开，一举打出知名度。

从那时开始，她接连演出「断背山」（Brokeback Mountain）、「穿着Prada的恶魔」（The Devil Wears Prada）和「瞒天过海：八面玲珑」（Ocean's 8）等片，2013年以「悲惨世界」（Les Miserables）芳婷（Fantine）一角精湛演出，拿下奥斯卡最佳女配角奖。

今天同行出席典礼的还有安海瑟薇的双亲、演员丈夫舒尔曼（Adam Shulman）和新片「诈骗女神」搭档女星瑞贝尔威尔森（Rebel Wilson）。（译者：王品轩/核稿：陈政一）

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