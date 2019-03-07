此内容发布于2019年3月8日 上午12:20

（法新社芝加哥7日电） 美国首对申请结婚许可的男同志伴侣经历长达近半世纪的法律战后，两人的婚姻终于获得官方全面承认。

法新社报导，麦康奈（Michael McConnell）与贝克（Jack Baker）是美国同性婚姻先驱，他们在1971年透过明尼苏达州未察的法律漏洞及一点小技巧取得结婚许可，是美国已知最早合法结婚的同性伴侣，可能也是全球第一对。

明尼苏达州在1970年代没有明确禁止同性婚姻，两人便顺势而为，将贝克的名字改成较为中性的「派特林」（Pat Lyn），而麦康奈也没有告诉负责办理婚姻的公务员，他的另一半是男性。两人因此取得合法结婚许可证，并透过宗教仪式共结连理。

但当地官员发现两人同性别后，拒绝记录这段婚姻，两人的婚姻历经将近半个世纪的法律战，直到去年才获得正式承认。

美国国家广播公司新闻网（NBC News）今天报导，这对伴侣获得最后一项认证：久婚的伴侣有权取得联邦退休福利，两人3周前刚收到社会安全局（SSA）来函。

贝克告诉国家广播公司新闻网：「这不过就是证明了，全球首次记录于文人政府公共档案的同性婚姻，发生在明尼苏达州。」两人9月将庆祝结婚49周年。

美国最高法院2015年判决同性婚姻合法后，州法官去年裁定两人婚姻有效，代表他们不需再结一次婚。

最后的认可来自联邦政府，美国社会安全局以两人结婚48年的身分，准予这对77岁的佳偶退休福利。

麦康奈2017年在脸书上写下：「我们非常荣幸能成为先驱。我们在一起的岁月是一趟令人惊喜的旅程。」

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