（法新社首尔14日电） 英国创作女歌手乔丝史东（Joss Stone）昨天在拥有核子武器的北韩完成一场非正式演出。她计画走遍全球所有国家表演，这场演出是这项雄心勃勃计画的一部分。

根据曝光的照片，乔丝史东昨晚在北韩首都平壤一间酒吧里对一小群观光客和导游演唱。她5年前开始她的「完整世界巡演」（Total World Tour）之旅，已在超过175个国家演出。

31岁的乔丝史东最近才在叙利亚、巴基斯坦和伊拉克表演，她12日登机飞往北韩前在Instagram（IG）宣布这趟行程。

乔丝史东在她的IG帐号写道：「我正在学唱一首名叫『阿里郎』的歌曲，它似乎是南北韩共同的国民歌曲，这真美好。」这首民谣曾获联合国教科文组织并列两韩无形文化遗产。

乔丝史东这趟北韩行是由柯克里尔（Simon Cockerell）安排，他经营的高丽旅行社（Koryo Tours）专门安排造访孤立国家北韩的行程。

柯克里尔将乔丝史东的表演描述为一场「非正式演唱」，他还发布一系列照片，照片中乔丝史东在一间酒吧对在场约40名观光客和导游演唱。他说酒吧位在平壤的羊角岛影城（Yanggakdo cinema complex）。

柯克里尔还在IG帐号发布一张乔丝史东离开平壤的照片，并写道：「让我们在不远的将来，搭配全套乐团和数以千计当地歌迷再表演一次！」

北韩很少允许外国音乐家在一般民众面前表演。不过，去年两韩关系迅速和解时，少数南韩流行音乐艺人曾受邀至平壤演出。（译者：张正芊/核稿：刘学源）

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