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此内容发布于2017年2月10日 上午8:20 最后更新 - 2017年2月10日 -08:20

（法新社立陶宛维尔纽斯10日电） 立陶宛观光局长今天被迫下台，因为国家出资做的观光宣传广告，竟然用其他国家的照片，下方还写着「真实就是美」的标语。

立陶宛观光局承认社群媒体上使用的部分照片，是在欧盟国家芬兰和斯洛伐克拍摄的。

立陶宛脸书用户今天发布数百则来自世界各地的照片，加上#realisbeautiful（真实就是美）的主题标签，还说这些都是立陶宛的观光景点。

总理思科威尔内里（Saulius Skvernelis）也加入这波行动，贴出位在布鲁塞尔市中心的欧洲联盟执行委员会贝尔莱蒙大厦（Berlaymont）照片。

他写道，「明天开始，我们就要在卡罗莱尼斯基斯（Karoliniskes）新建的政府大楼上班了」，还在后面加上笑脸。卡罗莱尼斯基斯是首都维尔纽斯的住宅郊区。

数小时后，思科威尔内里痛斥宣传广告「作假」，要求进行调查。

经济部发言人告诉法新社，经济部长辛克维丘斯（Mindaugas Sinkevicius）今天召见观光局长卡斯劳斯琪娜（Jurgita Kazlauskiene），她递交辞呈。（译者：中央社陈昱婷）

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