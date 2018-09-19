下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年9月19日 上午6:05 最后更新 - 2018年9月19日 -06:05

（法新社华盛顿18日电） 美国长寿儿童电视节目芝麻街（Sesame Street）前编剧萨兹曼今天出面证实布偶人物毕特和恩尼的关系是「亲密伴侣」，但遭到创作团队否认，萨兹曼随后表示他的话遭到曲解。

1981至1990年担任芝麻街节目编剧的萨兹曼（Mark Saltzman）今天向同性恋权益相关资讯网站Queerty表示，他是根据他与电影剪辑师葛莱斯曼（Arnold Glassman）的长久关系，写出毕特（Bert）和恩尼（Ernie）的互动，但芝麻街创作团队否认毕特和恩尼在一起，也没有性倾向。

萨兹曼稍后也告诉「纽约时报」（The New York Times），他的谈话遭到曲解。

萨兹曼说他和葛莱斯曼，与毕特和恩尼非常像，都是彼此相爱。「纽约时报」引述他今晚接受电访所说的话报导：「身为一名编剧，你会把你的自身经验带入作品中。」

「但不知什么缘故，竟然引起轩然大波，变成毕特和恩尼是同性恋了，这当中是有区别的。」

先前，萨兹曼受访时表示，他与葛莱斯曼交往20多年，直到葛莱斯曼2003年过世。萨兹曼强调，毕特和恩尼的互动就是他和葛莱斯曼的真实写照。

制作芝麻街儿童电视节目的芝麻街工作室（Sesame Workshop）予以否认，并表示毕特和恩尼两人是纯友谊关系。

芝麻街工作室说：「正如我们一直所说的，毕特和恩尼是挚友。他们是被创造来教导学龄前儿童，人们可以和自己不同的人做好朋友。」

「尽管他们被视为男性角色，拥有许多人类的特徵（就跟大部分芝麻街布偶一样），但他们仍只是布偶，并没有性倾向。」（译者：陈昱婷/核稿：严思祺）

Neuer Inhalt Horizontal Line