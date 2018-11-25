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此内容发布于2018年11月25日 下午9:05 最后更新 - 2018年11月25日 -21:05

（法新社维也纳25日电） 联合国毒品暨犯罪办公室（UNODC）今天最新研究指出，2017年全球遭谋杀女性中，过半死于伴侣或家人等至亲之手，使家成为「女人最危险的地方」。

在今天「消除对妇女暴力国际日」公布的数据中，联合国毒品暨犯罪办公室统计，2017年全球共有8.7万起女性遭他杀案，其中约58%或约5万个案例的凶嫌为受害者亲密伴侣或家人，而34%或3万左右的案例是由受害女性伴侣独自犯案。

位于维也纳的联合国毒品暨犯罪办公室表示：「这个数字代表每小时有6名女性遭熟人杀害。」

联合国毒品暨犯罪办公室负责人费多托夫（Yury Fedotov）表示，全球他杀被害者绝大多数是男性，高达80%，但「女性持续因为性别不平等、歧视及负面刻板印象而付出最惨痛的代价」。

他说：「她们也最可能被亲密伴侣和家人所杀…使得家成为女人最危险的地方。」

「这类暴力影响女性远大于男性的事实，说明了男女在家庭领域的权力不平衡。」

联合国毒品暨犯罪办公室统计，全球他杀被害女性比率约为10万分之1.3。

研究发现，非洲与美洲是女性遭伴侣与家人杀害风险最高的地区，受害人与女性人口的占比分别为10万分之3.1及10万分之1.6。

大洋洲10万分之1.3；亚洲10万分之0.9；欧洲最低，仅10万分之0.7。

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