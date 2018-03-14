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此内容发布于2018年3月14日 上午9:05 最后更新 - 2018年3月14日 -09:05

（法新社华盛顿14日电） 各界紧盯美国宾夕法尼亚州联邦众议员补选，但截至今天上午，选举结果仍难分高下。总统川普2016年在宾州轻松获胜，随11月期中选举脚步越来越近，这样的结果对共和党人不利。

宾州西南部第18选区的补选已完成逾99%的计票，民主党候选人蓝姆（Conor Lamb）在支持者的欢呼声中宣布胜选。

他说：「比我们预期的多花了点时间，不过我们办到了！」

蓝姆的共和党对手、川普盟友萨柯恩（Rick Saccone）阵营未立即回应，选举最终结果也尚未正式公布。

有线电视新闻网（CNN）稍后报导，根据所有选区汇报的计票结果，蓝姆以49.8%的得票领先萨柯恩的49.6%，双方差距仅0.2个百分点。

由于双方票数太接近，尚未完成统计的不在籍投票结果恐将决定由谁胜出。

即使蓝姆当选，也撼动不了共和党掌控众议院的态势。目前共和党在众院拥有238席，民主党有193席，另有4席空缺。

不过，这样的结果将被视为严厉警告，也就是川普2016年胜选的选区，11月期中选举结果仍在未定之天。

许多人将这场选举视为对川普和共和党的公投。川普选总统时，在这个工人阶级选区赢了大约20个百分点，当前选情则对民主党有利。

由于选举结果尚未底定，最近几周饱受自家共和党策士批评在选战中表现平平的萨柯恩，稍早曾对支持者说：「还没有结束。」他表示：「我们不会放弃。」

共和党众议院全国委员会（NRCC）也拒绝承认败选，并在声明中表示：「选举结果难分高下，我们已准备就绪，将确保计算到每一张合法选票。只要如此，我们有信心萨柯恩先生将成为最新的共和党国会议员。」

路透社报导，在蓝姆宣布胜选之前，60岁的萨柯恩对支持者说：「我们将一直奋战到最后，你们知道我绝不会放弃。」

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