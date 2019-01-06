密室逃脱起火酿5死 波兰检方起诉业者

此内容发布于2019年1月6日 下午8:20

（法新社华沙6日电） 波兰北部柯斯沙林市一处密室逃脱体验的房间起火，导致5名少女丧命。调查本案的波兰检方今天表示，他们已依蓄意营造火灾环境导致失火，起诉这间密室游戏的业者。

根据波兰媒体指出，密室逃脱游戏发生火灾意外时，被害人们正在庆祝生日；火灾导致5名15岁少女罹难及1名男子重伤。

提供互动体验的密室逃脱游戏在全球各地广受欢迎，玩家会被锁在密室长达一个小时，要解开房间内一连串的线索和谜题才能逃生。

波兰通讯社（PAP）引述柯斯沙林（Koszalin）地方检察官发言人加西洛斯基（Ryszard Gasiorowski）的话指出，28岁的密室业者被依「蓄意在密室营造火灾危险的环境而过失致人于死」罪嫌起诉。

基于法律原因，加西洛斯基仅提供犯嫌部分姓名为米洛兹（Milosz S.）。检方指被告疏于提供逃生路径，以供被害人在火灾发生时能逃离。

被告律师告诉波兰媒体，米洛兹因5名少女罹难而「身心交瘁」，并向她们的家人致上哀悼之意，但米洛兹否认有任何疏忽或不法。

波兰消防人员在周末调查全国近200家这类密室逃脱设施后，波兰总理莫拉维茨奇（Mateusz Morawiecki）今天稍早誓言，将关闭未达安全标准的设施。

莫拉维茨奇也宣布，将检视波兰逾1000家的密室和相关设施，以决定是否需要制定新规范。

国家消防指挥官苏斯金（Leszek Suski）表示，超过100家密室逃脱游戏间被发现为不安全，已有13家立即停业。（译者：王品轩/核稿：陈亦伟）

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