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此内容发布于2018年11月28日 上午12:35 最后更新 - 2018年11月28日 -00:35

（法新社华盛顿27日电） 美国多家媒体报导，共和党籍联邦参议员海德史密斯今天在密西西比州的决选中成功连任。她近来因言论涉嫌种族歧视而挨批，这次胜选有助总统川普免去难堪的挫败。

根据美国福斯新闻（Fox News）和国家广播公司（NBC），94%选区计票结果显示，海德史密斯（Cindy Hyde-Smith）得票率54.4%，领先民主党对手艾斯皮（Mike Espy）的45.6%。

海德史密斯是白人，而艾斯皮是非裔，两人在一向是共和党票仓的密西西比州对决备受全国关注，尤其海德史密斯出现争议性言论。

她竞选期间被拍到赞扬一名支持者时，开玩笑说如果他邀请她观看公开绞刑，「我会坐最前排」。此言被普遍解读是暗指密西西比州对非裔动用私刑和其他种族主义暴力的历史。

密西西比州今天举行联邦参议员决选。密西西比州选制较特别，期中选举若无候选人获绝对多数，得票最高的两位候选人必须迈入第2轮投票一决胜负。

海德史密斯胜选的话，不仅将让共和党在参院以53 比47席占多数，也能让川普在美国深南部（Deep South ）躲过政治子弹，不枉他于选战最后关头在密西西比州两度站台造势。

川普今天推文说：「恭喜海德史密斯参议员在伟大的密西西比州大大获胜。我们全都非常以你为荣！」

海德史密斯也已发表胜选感言。她说：「总统先生，非常感谢你的支持。」她也强调，这场选战攸关维护全州的「保守派价值」。

「密西西比州的人懂我，他们懂我的心，谢谢大家站出来。」

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