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此内容发布于2018年6月18日 下午11:50 最后更新 - 2018年6月18日 -23:50

（法新社华盛顿18日电） 富比世杂志（Forbes）今天披露，美国商务部长罗斯（Wilbur Ross)去年持有的资产，大多有利益冲突，非但未全部卖掉，还把所有权转移至家族信托旗下。

根据报导，去年罗斯在遭媒体揭露负面消息前几天，放空一家和俄罗斯总统蒲亭核心圈有关的公司，好在股价下跌时，从中获利。

商务部告诉法新社和美国官箴局（US Office of Government Ethics），这起引发争议的交易符合法规要求，商务部准予放行。

商务部在声明中表示：「部长持续遵循商务部政风官员的指引，俾以确保符合联邦法律和规范。」

富比世引述罗斯向官箴局申报，但之前未被揭露的报告报导，罗斯已将部分资产售予投资银行高盛（Goldman Sachs）。

但他把其他资产转移至一个家族信托，使得他的家族财富和中国、俄罗斯和其他国家有关联，而罗斯以商务部长的身分和这些国家过招。

根据报导，这些资产包括一家船运公司和一家汽车零件公司的股权，这两家公司都将受华府贸易争端升高的直接影响，而且两家公司都有中国政府的股权在内。

去年10月至11月，当曾经揭露「巴拿马文件」（Panama Papers）的记者准备披露罗斯的Navigator Holdings持股时，罗斯出脱手中持股。这家船运公司的所有人包括蒲亭的女婿。

罗斯后来做空这家公司，意味着一旦这家公司股价下跌，罗斯将从中获利。

去年11月，富比世以罗斯浮报个人身家逾10年为由，将他从富比世的亿万富豪名单中除名。

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