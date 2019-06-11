此内容发布于2019年6月12日 上午12:05

（法新社纽约11日电） 富比世（Forbes）今天公布年度百大高收入运动员名单，阿根廷足球巨星梅西以1.27亿美元（近新台币40亿元）收入夺冠，远高于排名第2的葡萄牙足球明星「C罗」罗纳度。

梅西（Lionel Messi）挤下退休的美国拳王梅伟瑟（Floyd Mayweather），过去一年的薪资加上代言费，共有1.27亿美元入袋。

梅西的高收入让长久以来的劲敌C罗（Cristiano Ronaldo）以1.09亿美元，落居第2。

名列第3的巴西足球明星内马尔（Neymar）收入合计1.05亿美元，3大足球明星即占富比世这项排行榜前3名。

墨西哥中量级拳击手阿尔瓦雷兹（Saul Alvarez）以9400万美元，高居第4，紧追在后的是拥有长青职涯的网坛好手费德瑞（Roger Federer），收入9340万美元。

排行榜前10名其余好手，由职业美式足球NFL和美国职篮NBA明星包办，NFL海鹰队（Seattle Seahawks）四分卫威尔森（Russell Wilson）与绿湾包装工四分卫罗杰斯（Aaron Rodgers），各以8950万美元和8930万美元，居第6和第7名。

第8名的洛杉矶湖人队当家球星詹姆斯（LeBron James）是NBA收入最高者，达8900万美元，金州勇士当家射手柯瑞（Stephen Curry）以7980万美元排第9。

第10名是柯瑞的队友杜兰特（Kevin Durant），收入达6540万美元。（译者：王品轩/核稿：徐睿承）

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