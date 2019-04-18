此内容发布于2019年4月19日 上午1:50

（法新社巴黎18日电） 着名的圣母院（Notre-Dame）发生大火后，法国总统马克宏才说相信这场灾难可转变为团结契机，这股氛围还持续不到48小时，就因富人踊跃捐款重建引发社会剥夺感而消失殆尽。

圣母院15日晚间发生大火，法国各政党纷纷暂停5月的欧洲议会竞选活动，但昨天却又因重建这座哥德式教堂的私人捐款，再度引爆社会争议。目前私人捐款已达8.5亿欧元（约9.5亿美元、约新台币293亿）。

法国甫因贫富不均与低薪引爆长达5个月的「黄背心」示威潮，如今这些高额捐款随即引发争议。

部分左派政治人物认为，这些大富豪大可透过诚实纳税做到帮忙保护文化遗产，或救济需要帮助的人。

法国总工会（CGT）会长马蒂内兹（Philippe Martinez）昨天说：「只要点一下，就有2亿、1亿欧元，再次凸显了我们所一直抨击的贫富不均。若他们可以拿上千万元重建圣母院，他们就不应告诉我们没钱帮助（法国）社会紧急状况。」

法国文化部长里斯特（Franck Riester）今天恳求各界停止捐款是否更应花在穷苦民众上的争论。他说：「持续『钱对圣母院太多，其他地方也需要帮助』等这类争执毫无意义，我承认社会体系、卫生、对抗气候变迁都要钱，但让我们先把这意想不到的节外生枝自然消退吧。」

里斯特表示，圣母院「不只是老石头，也是我们的身分、国家、欧洲文化的一部分」。

因捐款可获巨额减税优惠引爆争议，促使皮诺特17日宣布放弃捐款扣抵；阿尔诺也表示会比照跟进。

阿尔诺今天更在股东会议被询及此次争议时说：「看看在法国连做点事都会被骂，真是令人非常心烦。」

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