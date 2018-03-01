下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年3月1日 下午11:20 最后更新 - 2018年3月1日 -23:20

（法新社伦敦2日电） 大雪冰封的英国街道昨天迎来一名新生儿，为冻僵的英国带来一丝暖意。小孩名叫席安娜（Sienna），迅速赢得了网友标记「＃A66公路雪宝」（#A66snowbaby）。

网友纷纷送暖，献上祝福，有人提议小宝宝应该取名叫「冰雪奇缘」女主角艾莎（Elsa）。

席安娜的妈妈黛妮拉（Daniella Waring）昨天早上临盆，火速赶往医院途中受到大雪阻碍，只好在丈夫安德鲁．沃林（Andrew Waring）协助下，在英格兰北部A66公路生产。

根据大北方空中急救队发布的细节，安德鲁说：「天气很不好，我一直找不到地方停车，小孩开始出来的时候，我根本来不及打999叫救护车。」

他说：「之前两个小孩出生的时候我都在场，我只是把我以前看到的重复一遍。我把车门打开，跪在雪中，把孩子接下来。」

医护人员不久之后抵达，随后将母女紧急送到达林顿纪念医院（Darlington Memorial Hospital）妇产科。席安娜秤重4.6公斤，医护人员说「状态非常好」。

英国与欧洲多数地区一样，最近整周受到强力寒流笼罩，大雪纷飞。

空中救援小组的队员欧唐纳尔（Philip O'Donnell）说：「最起码来说，这个状况本身颇具挑战性，我们一开始还找不到他们一家人。」

「我们到达前不久小孩就生出来了，最困难的部分已经搞定，但我们还是要在救护小组到达前检查母女状况，之后赶紧送到医院。」

「这是一件美好的工作，我们要恭喜他们，家里有了新成员。」

小小席安娜现正睡在特制的婴儿床，床垫装有温水以调节她的体温，昨天整天都定期接受观察。

医院的产房护士霍奇逊（Anne Hodgson）说：「妈妈黛妮拉与宝宝席安娜都曾处在冻僵的低温之中，我们优先要务是确保母女有肌肤接触，让席安娜暖起来。」

「我们不须担心，尽管母女是在雪地相见，两人状况都很好。」

空中救援小组在社群媒体上分享了这段故事，为小小席安娜冠上她人生的第一个标记「在A66路边出生的席安娜，欢迎来到这个世界！」，涌进网友的祝福。（译者：林宏翰/核稿：张晓雯）

Neuer Inhalt Horizontal Line