下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年2月27日 上午12:50 最后更新 - 2018年2月27日 -00:50

（法新社罗马27日电） 西伯利亚寒流发威，让欧洲今晨多数地区气温骤降，通勤族又得应付交通大乱。比利时有市长强制街友到庇护所避寒，否则得在拘留所过夜。

欧洲各地近日温度极低，至少7人丧命，街友在严寒中的生命安全尤其令人担忧。

来自俄罗斯的北极冷锋侵袭欧洲大陆，造成各地交通大乱，众多学校停课，英国小报形容为「来自东方的怪兽」（The Beast from the East）。

欧洲天气严寒，与北极地区正值异常温暖时期形成强烈对比，而且北极地区还在冬季，太阳都还没升出地平线。

气象学家在北极部分地区测得气温高于冰点，让许多科学家感到惊讶。

欧洲地球科学联盟（EGU）在推特上写说：「北极地区本周将有一波破纪录的热浪。」

再往南边，受极地涡旋影响，义大利首都罗马昨天降雪，为6年来头一遭。根据义大利气象局，今晨气温降到摄氏零下4度。

而在比利时，埃特尔贝克（Etterbeek）市长沃尔夫（Vincent De Wolf）强制所有街友到庇护中心避寒，街友如果拒绝就会被拘留过夜。

沃尔夫表示，寒冷天气是「一大威胁」，强调明晚温度预计降到摄氏零下15度，避免可能有人冻死是他的责任。

Neuer Inhalt Horizontal Line