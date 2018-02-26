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此内容发布于2018年2月26日 上午7:35 最后更新 - 2018年2月26日 -07:35

（法新社罗马26日电） 来自俄罗斯西伯利亚的寒潮席卷整个欧洲，义大利首都罗马6年来首次降雪，低温也造成欧洲各地学校停课、交通中断，还导致至少4人死亡。

罗马自2012年2月以来首次下雪，昨天测到的累积雪量约有3至4公分。

罗马的学校因为下雪而停课，同时地方当局开放数个火车站，作为无家可归民众的紧急避难所。

罗马今天早上气温为摄氏零度，天气预报指出，28 日前会出现摄氏零下6度的低温，但预计不会再下雪。

在义大利北部城市杜林（Turin），昨天大雪还让义大利甲级足球联赛祖文特斯（Juventus）和亚特兰大（Atalanta）的比赛被迫延期。

波兰自24日以来已有2人因天寒丧命，根据国家安全中心，自去年11月以来今冬死亡人数已达48人。

东北部城镇戈乌达普（Goldap）昨晚气温低达摄氏零下26.2度，今天白天东部气温据预测在零下11度。

法国的气温据预测会降到零下10度，而且体感温度将低达零下18度。在首都巴黎市郊一名男子23日被发现死在他的小屋后，东南部城市瓦伦斯（Valence）昨天也发现一名游民死亡。二者据信都是因天寒而丧生。

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