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此内容发布于2018年3月7日 上午2:20 最后更新 - 2018年3月7日 -02:20

（法新社布鲁塞尔7日电） 美国总统川普扬言课徵钢铝关税后，欧盟今天将订出还击计画，牛仔裤、摩托车和威士忌等美国产品皆成标靶，也考虑限制自家钢铝进口量，阻止关税实施后外国产品大量涌入。

川普为使美国车厂免受他口中的不公平竞争伤害，扬言对钢铝设下关税，但因计画还未签署生效，欧盟今天预期也不会确实作出决定。法国总统马克宏（Emmanuel Macron）先前要求欧洲联盟（EU）做好准备，才能在川普批准关税时迅速采取行动。

法新社报导，欧盟执行委员会主席荣科（Jean-Claude Juncker）2日时扬言，将对哈雷大卫森（Harley-Davidson）机车、Levi's牛仔裤与波本威士忌等美国旗舰产品课徵进口税。

川普随后威胁将予以反击，对欧洲进口车课税，进一步加剧人们对跨大西洋贸易战全面爆发的担忧。

欧盟贸易事务执委马姆斯壮（Cecilia Malmstroem）5日时向英国广播公司（BBC）表示：「我们不排除采取报复措施，这意味我们也将能对美国进口到欧盟的产品课税或徵关税。」

尽管荣科威胁美国知名品牌一举大受媒体关注，欧盟正研拟的目标清单只用上海关法规的枯燥语言，并无具体指称公司。

马姆斯壮说，欧盟也考虑采「保障」措施保护自家产业，限制欧盟的钢铝进口数量，以阻止外国产品涌入欧洲市场。世界贸易组织（WTO）规范允许这类措施。（译者：陈乃瑜/核稿：刘淑琴）

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