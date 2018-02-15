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此内容发布于2018年2月15日 下午11:05 最后更新 - 2018年2月15日 -23:05

（法新社华盛顿15日电） 美国联邦参议员与资深官员今天表示，美国不打算对北韩发动先制攻击，作为发展核武的惩罚。但官员也说，虽偏好外交途径，为迫使平壤放弃核武，将不计手段。

北韩发展核子飞弹，射程涵盖美国，引发危机；川普政府表示，倾向采外交途径解决。

但有美国官员向路透社等多个媒体表示，川普曾与顾问讨论有限度打击北韩的可能性。这类打击既无法摧毁平壤核武计画，也不会推翻金正恩政权。

美国国务院高层职务的提名听证会上，多位参议员表示，总统川普的国安团队告诉他们，这类计画根本不在考量范围。

代理国务院亚太助卿的董云裳（Susan Thornton）也同意说，据她所知，事实的确如此。董云裳先前已遭提名真除，人事案待批准。

联邦民主党籍参议员夏亨（Jeanne Shaheen）向董云裳表示，不具名的白宫官员已明确表示，没有针对北韩发动有限度先制攻击的计画。

夏亨问说：「你的理解是否也是确无对北韩的有限度先制攻击？」董云裳则回答：「我的理解是这样没错，参议员。」

共和党籍联邦参议员里契（James Risch）也参与了先前闭门会议，并表同意说：「政府极高层人士清楚告诉我们，根本就没有所谓的有限度先制攻击，他们从没讨论过。」

董云裳表示，华府对与平壤对话持开放态度，但北韩非核将为唯一话题。

她说：「我们倾向以外交途径实现朝鲜半岛非核化，但无论如何都将达成目标。」（译者：陈乃瑜/核稿：蔡佳敏）

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