对手向我发出猴子叫 英女足球员称遭种族歧视

此内容发布于2019年1月7日 上午2:50

（法新社伦敦6日电） 英国女子足球队员赫克特（Renee Hector）今天称遭对手种族歧视，她推文表示，在代表英国女子次级联赛托登罕热刺女子队出赛时，对手不断发出「猴子叫噪音」。

这起事件发生在今天热刺客场以2比1击败雪菲尔联队（Sheffield United）的比赛，那是一级的女子超级联赛（Women's Super League）之下，英格兰足球总会女子锦标赛（FA Women's Championship）的其中一场比赛。

热刺客场赢球后，排名升上第2，但这项成绩却因赫克特赛后提出的指控而失色。

赫克特并未指名道姓，说出制造问题的球员，但她推文说：「今天有对方球员朝我发出猴子叫噪音，我很遗憾足球圈再度燃起种族主义。」

赫克特在推文中说：「唯一的回应就是让足球说话，且今年我们有个很好的开始」，她还在推文中标记她的球队，还附上「雪菲尔联队对托登罕热刺女子队」、「开踢」等标签。

英国最近的足球种族歧视事件，比较常发生在球迷与非白人男性球员之间，虽然2011年的一场比赛中，利物浦（Liverpool）的斯瓦瑞兹（Luis Suarez）因为对曼彻斯特联队（Manchester United）的埃夫拉（Patrice Evra）种族歧视，被处以8场禁赛。

去年12月，当曼彻斯特城（Manchester City）的史特林（Raheem Sterling）在遭遇切尔西（Chelsea）球迷种族歧视后说，媒体必须检视在报导非裔球员故事时的方式。

上个月还有热刺球迷对兵工厂（Arsenal）的奥巴梅扬（Pierre-Emerick Aubameyang ）扔香蕉皮，被处以罚金，并遭法院禁止进球场看球赛4年。

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