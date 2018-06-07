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此内容发布于2018年6月7日 上午5:20 最后更新 - 2018年6月7日 -05:20

（法新社伊斯坦堡7日电） 土耳其将在24日举行总统和国会大选，现任总统艾尔段面临出乎意料的紧绷选情。因为土国反对势力正展现罕见团结，充满个人魅力的艾尔段主要对手殷斯声势也持续攀升。

艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）自2003年接连担任总理和总统以来，大大改变了土耳其，他也喜欢自诩放眼无对手的选举常胜军。但分析家表示，艾尔段的正义发展党（AKP）有可能在这次大选失去国会过半优势。

此外，艾尔段虽挟去年修宪公投后获得的扩大权力，目前被看好可赢得第2个总统任期；但大选结果也可能进入第2轮投票，使得这位土耳其强人的胜利恐非必然结果。

土耳其最大反对党共和人民党（CHP）的领导人基里达欧鲁（Kemal Kilicdaroglu）是学者型人物，艾尔段几乎不把这位对手放在眼里。但基里达欧鲁选择自己不出马，而是派出情绪激昂的党内左派国会议员殷斯（Muharrem Ince）挑战艾尔段，大大提振选情。

殷斯不仅充满活力在土耳其各选区穿梭，乐于仿效艾尔段用尽一切手段攻击的竞选方式。他所属的共和人民党也和立场不同的政治势力广泛结盟，包括前内政部长阿克谢涅恩（Meral Aksener）带领的民族主义人士，和保守派的幸福党（Saadet Party）。

欧洲外交关系协会（ECFR）研究员艾丁塔斯巴斯（Asli Aydintasbas）对法新社表示：「土耳其反对派正首度展现一定程度的合作和团结」，他们甚至可能在国会「取得优势」。

艾丁塔斯巴斯还指出，正义发展党原本视基里达欧鲁为「好打」的对手，却因此低估了殷斯。「艾尔段如今面临和他很像、会回嘴的对手，而且这对手现在说的话有人听。」

另一方面，以往经济表现是艾尔段竞选王牌，这次大选却是土耳其经济浮现困境的时刻。土国通货膨胀率已飙升至12.15%，土耳其里拉兑美元汇价今年来更已重贬约20%。

斯德哥尔摩大学（Stockholm University）土耳其研究所（Institute for Turkish Studies）所长李文（Paul T. Levin）表示，艾尔段目前面临「艰难的经济环境加上意外强劲和团结的反对势力」，而殷斯正展现「强大的言语能力，且正面迎战艾尔段」。

李文还说，土耳其民众对国内涌入350万叙利亚难民也越来越不满，「反对派正在利用这点」。（译者：张正芊/核稿：陈昱婷）

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