此内容发布于2019年7月3日 上午6:35

（法新社华盛顿2日电） 日前有报导指出，假健康消息在社群媒体上散播，其中包括错误的癌症治疗方式。对此，脸书和YouTube今天表示，他们正采取行动，以减少不实健康资讯在社群网站的传布。

脸书（Facebook）表示，他们调整了网页排名演算法，以减少「含有夸大耸动健康资讯的内容」，打击根据这些资讯来贩售相关产品的意图。

「华尔街日报」（Wall Street Journal）今天发布一则报导，称他们在采访医生、律师、专家，并经过调查后，发现有许多不实健康谣言在脸书和YouTube上流窜，其中包括「注射苏打粉，就能治疗癌症」。

报导指出，脸书和谷歌（Google）旗下影音网站YouTube在收到这项调查结果后，已勾勒计画来遏止假健康资讯息在网上散播。

脸书产品经理崔维斯（Travis Yeh）在部落格贴文上说：「为协助民众取得正确的健康资讯，以及他们所需要的医疗支援，我们必须将夸大或耸动的健康讯息数量减至最少。」

「我们使用过去减少钓鱼标等劣质内容的类似方式来处理问题，例如辨识出这些贴文常用的措辞，以预测哪些贴文可能含有耸动的健康讯息，或是健康相关产品的宣传，进而减少这些内容出现在动态消息上。」

YouTube指出，他们花了一些时间减少错误消息在平台的传播。

YouTube发言人今天透过电邮声明表示：「不实讯息是一项艰难的挑战，任何医疗相关的错误讯息尤其令人担忧。」

YouTube的处理方式包括在平台上提供更多权威性资讯给搜寻癌症治疗相关议题的民众，并减少推播某些含有错误医疗讯息的影片。（译者：李宛谕/核稿：徐崇哲）

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