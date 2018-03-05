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此内容发布于2018年3月5日 下午10:35 最后更新 - 2018年3月5日 -22:35

（法新社华盛顿5日电） 两名美国着名记者今天宣布将成立合资公司新闻守门人（NewsGuard），向网路使用者提供媒体「可信度评比」。

新闻守门人创办人表示，他们将聘请数十名经验老道的记者，分析美国「最多人浏览与分享的」7500个新闻与资讯网站。

创办人布瑞尔（Steven Brill）与柯维兹（Gordon Crovitz）在声明中说，新闻守门人将在美国11月期中选举前推出。布瑞尔创办了法庭频道（Court TV）等企业，柯维兹是前「华尔街日报」发行人。

他们说，新闻守门人将替新闻来源提供绿色、黄色与红色「可信度评比」，绿色代表可信来源、黄色指的是需要谨慎，红色是「故意提供假新闻的来源」。

布瑞尔与柯维兹说，新闻守门人将替他们检视的7500个新闻来源个别贴上「营养标签」，替每个媒体提供更详尽的分析，解释出版者获得绿色、黄色与红色评比的原因。

柯维兹说：「除了提醒民众提防假新闻外，我们的主要目标之一是协助阅听人，包括年轻人，让他们知道何时该对特定网站的新闻持保留态度。」

新闻守门人表示，将允许社群媒体与搜寻引擎等新闻汇集网站使用可信度评比，让他们加到动态消息中。

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