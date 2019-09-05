此内容发布于2019年9月5日 上午4:05

（法新社东京5日电） 2020东京奥运筹备委员会为对抗赛事可能出现的高温，已推出喷雾降温系统等设备，还沿着排队路线种花，替观众在心理上降温。另外，筹办团队今天证实，他们要测试人造雪设备。

2020东京奥运筹备团队今天证实，他们计划在本月稍晚，于一场独木舟赛事中测试人造雪设备。东京夏季是出了名的高温难耐，因此团队正着手寻找新颖方式，让观众和运动员在夏季赛事期间保持凉爽。

东京奥运筹备团队发言人告诉法新社，本月13日的独木舟赛事期间，「将在观众席喷洒人造雪」，以测试可能在东京奥运期间使用的降温设备，部分人造雪还可能在阳光直接曝晒下洒落。

她说：「我们尚未做出最后决定，要在明年奥运中使用这个人造雪系统，但我们想测试它，看看它多有效。」

不过有人认为，运用人造雪设备可能遭人批评「对环境造成副作用」。对此，这名发言人说：「我们抱持开放心态，尝试所有可能有用的想法。」

东京夏季气温经常高达摄氏35度，湿度更有80%，外界担心东京在这段期间举办奥运会很危险。东京奥运筹备团队对此已积极采取行动。

团队已测试许多方法，包含喷雾降温设备和空调冷却帐篷，甚至沿着排队路线种植一排盆栽，据称此举能替观众在心里上降温。

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