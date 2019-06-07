此内容发布于2019年6月7日 上午5:35

（法新社纽约6日电） 美国亿万富翁彭博今天表示，他将捐出5亿美元（约新台币157亿元）发起「超越碳」（Beyond Carbon）计画，让美国远离碳能源，对抗气候变迁。

纽约前市长、慈善家彭博（Michael Bloomberg）表示，5亿美元将用于发起「超越碳」计画，其目标是2030年前关闭全美近250座燃煤电厂，并且杜绝建造新电厂。

彭博发声明表示：「我们正与时间赛跑对抗气候变迁，但联邦政府至少2年内无望采取大胆行动，大自然不会等待我们的政治日历，我们也不会。」

彭博并表示，推出这项新倡议意味他总计将捐出10亿美元，以对抗气候变迁，其中包括2011年「超越煤」（Beyond Coal）的努力，迄今已关闭全美289座燃煤电厂。

「超越碳」官网表示，致力发展「100%洁净能源经济」，并且发起活动反对美国兴建新的天然气发电厂。

网站中并说，这项倡议将「加速进行中的工作…授权民选官员和民间倡导人士，动员支持的民众」，并且坚持美国对巴黎气候协定（Paris Climate Agreement）的承诺。

联合国气候变迁特使彭博发推文写道，这是「我们国家有史以来对抗气候变迁的最大规模同心协力运动，这是我们时代的奋斗。」

彭博计画7日在麻省理工学院（MIT）毕业典礼致词上公开宣布这项计画。（译者：叶俐纬/核稿：严思祺）

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