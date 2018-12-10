对抗气候变迁 美国沙乌地成绩垫底

此内容发布于2018年12月10日 上午7:20

（法新社波兰卡多维斯10日电） 研究人员今天表示，在减缓气候变迁冲击方面，美国和沙乌地阿拉伯成绩垫底，居温室气体排放量占全球90%的56个国家之末。

他们在波兰出席联合国气候会议时说，除了美国和沙国，碳排减量进度落后的国家很多，而这已使全球各地旱灾、水灾和致命热浪情况加剧。

新气候研究院（NewClimate Institute）和非政府组织德国监测（Germanwatch）表示，只有少数国家已开始施行减缓全球暖化的政策，以达成2015年巴黎协定的重点目标：将全球平均气温升幅限制在远低于摄氏2度。大多数政府「没有足够的政治意愿，以必要速度逐步淘汰化石燃料」。

科学家上周宣称，全球二氧化碳排放量2018年将攀升近3%。全球暖化现象有80%可归咎于二氧化碳。

在2014到2016年间情况相对稳定后，2017年全球碳排放量再度攀高，原因为石油、瓦斯和燃煤使用量增加。

根据联合国10月发布的重要报告，在减碳方面，得分最高的是瑞典和摩洛哥，其它得分较高的国家地区包括英国、印度、挪威、葡萄牙和欧盟。

除了美国和沙乌地，敬陪末座的还有伊朗、南韩、澳洲、加拿大、俄罗斯、土耳其和日本。

联合国气候变化纲要公约第24次缔约方会议（COP24）正在波兰矿业城市卡多维斯（Katowice）举行，议程将持续至14日。（译者：陈韵聿/核稿：刘文瑜）

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