此内容发布于2019年5月28日 下午11:50

（法新社纽约联合国总部28日电） 为对抗气候变迁，约80个国家释出讯息，愿意扩大在巴黎气候协定（Paris Agreement）的承诺，减少更多碳排放。

在这项具里程碑意义的协定下，各国同意在2020年前升高努力，加强国家计画来减少温室气体排放，藉此抑制全球增温幅度。

联合国气候特使迪艾尔巴（Luis Alfonso de Alba）告诉媒体，「80这个数字是我们所接获通知的国家数量，这些国家都愿意」加强他们的计画。

他补充说：「但这不意味他们愿意做到我们所需的规模。」

鉴于最新科学数据显示，目前的努力在遏制全球暖化目标上仍有一段距离，促使联合国推动更强而有力行动来对抗气候变迁。

迪艾尔巴说：「有必要大幅升高我们的雄心，我们谈的不是循序渐进，而是相当极端的提升。」

共有197国签署巴黎气候协定，其中186国国会已批准协定。

总统川普（Donald Trump）虽表明美国退出巴黎气候协定，但美国要等到2020年才能正式退出。

联合国9月将在纽约召开气候峰会，艾尔巴上周前往华盛顿会见美国官员后表示，双方有「非常正面」的会谈，说即便美国退出协定，当地官员仍鼓励联合国推动其他国家采取更多行动。

迪艾尔巴说，华府官员「同意还有很多事必须完成」，并说「他们正等着这些国家去做」。美国是仅次中国的全球第二大污染国。

联合国敦促各国政府承诺于未来10年减少45%的温室气体，并于2050年前实现碳中和。

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