此内容发布于2019年6月22日 上午3:05

（法新社巴黎21日电） 法国总统马克宏（Emmanuel Macron）今天颁发代表法国最高荣誉的荣誉军团勋章给摇滚传奇艾尔顿强（Elton John），并呼吁国际社会动员对抗爱滋病。

马克宏在总统府艾里赛宫（Elysee Palace）颁发颇负盛名的法国荣誉军团勋章（Legion of Honour）给72岁的艾尔顿强，这位歌手前一天才刚在巴黎举办告别演唱会。

艾尔顿强也利用这个场合推广他的慈善事业。他如云霄飞车般的人生被记录在传记电影「火箭人」（Rocketman），这部电影在上月举行的坎城影展让评审眼睛为之一亮。

如同「火箭人」所描绘，艾尔顿强长达50年的演艺生涯中，充满了性爱、毒品和摇滚乐，尽管如此，他仍利用自己的明星光环大力提倡同志权益，并为爱滋病研究和治疗筹措资金。

马克宏对这位超级巨星说：「亲爱的艾尔顿强，这般对于音乐和对抗爱滋病的奉献，就是你的人生故事。」

马克宏今天还向在场近2000名与会人士说：「后天免疫缺乏症候群（AIDS）仍然存在，依旧侵袭并持续发展。」

他呼吁国际社会大规模动员，以便10月在里昂（Lyon）举办的「全球对抗爱滋病、肺结核和疟疾基金会」（GFATM）会议能募得130亿美元，好在未来3年因应这3大疾病。（译者：王品轩/核稿：陈彦钧）

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