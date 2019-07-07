此内容发布于2019年7月7日 上午2:35

（法新社尼阿美6日电） 非洲国家的第一夫人们，今天参与非洲联盟在尼日举行的峰会，呼吁对菸草、酒精等致癌产品增税。

在尼阿美（Niamey）进行的峰会场边，布吉纳法索第一夫人卡波雷（Sika Bella Kabore）宣读了一项联合呼吁，以寻求更有效的措施对抗癌症。

除了呼吁将防癌纳入战略规划，她们也呼吁提高对菸草、酒精，和其他致癌产品课税。

非洲国家菸酒价格比西方国家便宜，而西方国家多将徵收的菸酒税用于医疗政策相关费用。

巴黎拉费尔学院（Rafael Institute）癌症专家陶里达诺（Alain Toledano）对这样的倡议表示欢迎。

同时也是法、非癌症医学学会（Franco-African Cancerology Association）主席的陶里达诺说，「非洲最关心传染病问题合情合理」，但忽略了重大议题还有癌症。

他表示：「一年有1900万人死于癌症，其中70%来自最贫穷的那些国家…由此可见，非洲一年有数百万人因癌症而死。」

他说：「如果我们想在2063年以前将预期寿命从60 岁延长到75岁，我们就必须和癌症奋战。」

他指出：「重点是，不仅在治疗上，也要在检查方面投资，以利及早发现疾病」，他还说在这方面的投资将获得回报。

他强调：「健康的人口更具生产力和消费力，同时也降低（政府）的财政负担。」

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