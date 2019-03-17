（法新社华盛顿17日电） 美国多位民主党人今天抨击总统川普对白人至上主义兴起「沉默以对」。同时，美国国内对纽西兰清真寺大屠杀的反应，演变成对宗教及种族偏执的激烈辩论。

随着川普对纽西兰基督城枪击案不愠不火的反应引发争议，白宫代理幕僚长穆瓦尼（Mick Mulvaney）被迫出面否认川普的反移民言论与基督城枪手的极端观点有任何关联。穆瓦尼今天受美国福斯新闻频道（Fox News）采访时说：「总统不是个白人至上主义者。」

但在今天的另一场脱口秀上，首批当选进入国会的两名穆斯林女性之一、民主党籍联邦众议员特莱布（Rashida Tlaib）指控，川普未强烈谴责白人至上主义，使美国更不安全。

这位底特律出生的巴勒斯坦裔女性在美国有线电视新闻网（CNN）的「美国国情」（State of the Union）节目上说：「川普现在是全球最有权势的人，他从椭圆形办公室（Oval Office）、从权力位置能送出非常大声且清楚的讯息。」

「我们过去对抗国外恐怖主义时曾这么做，我们也需要对国内恐怖主义这么做，对抗日益扩大、但我们却沉默不谈的白人至上主义。」

基督城两座清真寺15日发生枪击造成50人丧生后，川普虽向受害者与纽西兰民众表达哀悼与团结之情，但他在椭圆形办公室面对媒体询问是否认为全球白人至上主义威胁不断扩大时，表示「不这么觉得」，认为「只是一小撮人带来的极严重问题」。

报导称纽西兰枪击案凶嫌是澳洲籍白人民族主义者，他还将川普称为「复兴白人身分和共同目标的象徵」。

正式表态角逐2020年民主党总统提名的陆天娜（Kirsten Gillibrand）今天推文说：「这位总统一而再，再而三地拥抱并鼓舞白人至上主义者，他不但没谴责种族主义的恐怖分子，还为他们护航，这不正常也让人无法接受。」

可能在2020年成为川普对手的美国前副总统拜登（Joe Biden）昨天在德拉瓦（Delaware）的竞选式演说中，谈起川普对维吉尼亚州沙洛兹维尔（Charlottesville）白人至上主义者游行冲突事件的回应。

拜登说：「我们的孩子在聆听，我们的沉默是共谋。透过这些文字，美国总统在那些传播仇恨者和那些勇于反抗者间，抛出双方道德上半斤八两的观点。而在那个时刻，我知道这个国家碰上的威胁是我平生未见。」

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