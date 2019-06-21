此内容发布于2019年6月21日 上午5:05

（法新社伦敦21日电） 英国外交部主管亚太事务副部长费尔德被拍到在伦敦金融城（City of London）一场晚宴上，出手推开一名抗议气候变迁示威者，绿色和平组织指控这名保守党政治人物出手袭击。

当时这名女子在伦敦市长官邸（Mansion House）内正走向财政大臣韩蒙德（Phillip Hammond），费尔德（Mark Field）上前和她说话，并把她推到一根柱子上，然后抓住她的颈部并反扣她的双手，将她押出宴客室外。

绿色和平组织（Greenpeace）活跃人士哈密德（Areeba Hamid）表示，她对「影片中一位民选议员和政府副部长袭击我们一名和平示威者感到震惊」。

费尔德告诉英国独立电视台（ITV），他对自己的行为「深感」懊悔；但表示，「在混乱中，当一名抗议者经过我身旁冲向主桌时，许多宾客理所当然感到受威胁」。

「当时没有保全在场，刹那间我真的担心她身上有武器。」

费尔德已向内阁办公室提请调查自己当天的行为。

工党议员菲力普斯（Jess Phillips）称，这段影片「实在太可怕」；同党议员巴特勒（Dawn Butler）表示，这真是「太恐怖」，费尔德应被革职或停职。

但保守党议员包坦利（Peter Bottomley）辩称，「这名女子显然企图小题大作」；「多数目击者会说，好在她没有得逞」。

绿色和平组织稍后表示，当时组织内的40名活跃人士打乱了这场晚宴。（译者：叶俐纬/核稿：张佑之）

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