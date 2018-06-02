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此内容发布于2018年6月3日 上午1:35 最后更新 - 2018年6月3日 -01:35

（法新社加拿大惠斯勒2日电） 美国主要盟邦今天在七大工业国集团（G7）部长级会议同声表达震惊与沮丧，敦促美国总统川普撤回对钢铝课徵惩罚性关税。美国在这项议题上遭到孤立，使G7成了「G6+1」。

G7财长及央行总裁会议在分歧中黯淡落幕，意味激烈争辩下周将在加拿大魁北克登场的G7峰会持续上演。全球贸易冲突一触即发之际，川普料将在G7峰会与其他国家领导人碰头。

主要贸易伙伴痛批川普的多方面贸易攻势，各国政府纷纷提出反制措施和法律挑战。

各国财长和央行总裁相继表达愤怒，和遭长期盟友背叛的感受。

美国财政部长梅努钦（Steven Mnuchin）对未能达成共识一事轻描淡写，仅说美国致力推动G7进程。

主办国加拿大的财政部长莫诺（Bill Morneau）宣布会议落幕时表示，加国政府和另外5国敦促梅努钦传达他们「一致的关切和失望」。

莫诺说：「我们一致希望，他能把我们对美国课徵惩罚性关税的行为感到遗憾和失望，和担心这些举措不具有建设性的讯息传达给美方。」

德国财长萧兹（Olaf Scholz）告诉记者，对跨大西洋关系而言，美国关税是「非常严重的问题」。

他说：「没人能够理解以安全因素为由，对钢铝产品课徵额外关税的作法。」

G7部长级会议后并未发表最终联合声明，成为全球经济核心正陷入严重不和的迹象。

目前还不清楚白宫将如何应付相关问题。（译者：刘文瑜/核稿：郑诗韵）

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