下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年9月18日 上午12:05 最后更新 - 2018年9月18日 -00:05

（法新社渥太华17日电） 加拿大与美国之间的北美自由贸易谈判触礁，恐失进入美国市场优先权；加拿大贸易部长卡尔（Jim Carr）今天表示，政府将会敦促国会尽速通过「跨太平洋伙伴协定」（TPP）。

卡尔今天对国会演说时表示，「加速批准TPP」意味着全国农人、畜牧业者、新创事业主与劳工终于能够进入新市场。

美国缺席之下，3月由澳大利亚、汶莱、加拿大、智利、日本、马来西亚、墨西哥、纽西兰、秘鲁、新加坡与越南共11国签署的跨太平洋伙伴协定将在过半数6国批准之后60天生效。

参与这项协定的11国贸易集团总计拥有5亿人消费市场，涵盖全球经济约13%的生产总值。

加国政府有意成为率先批准TPP的前6国，但面临国内汽车制造业工会强力阻挠。工会希望将更严格的劳动标准明订于协议，并要求先与美国、墨西哥谈判，完成修订「北美自由贸易协定」（NAFTA）。

美加两国上周结束高阶官员对谈，没有取得进展，加国外交部长方慧兰（Chrystia Freeland）下次再赴华府谈判的时间未定。

美国保护主义甚嚣尘上之际，美国总统川普威胁，假如渥太华不对华府让步，就要把加拿大从新的北美自由贸易协定剔除。卡尔表示，光就制衡美国这点来说，TPP生效对加拿大「至关重要」。

卡尔说：「这不只是加拿大参与的新贸易协议，同时也向全世界其他国家发出讯息：贸易是重要的，规范是重要的，我们不会对保护主义让步。」

Neuer Inhalt Horizontal Line