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此内容发布于2018年9月18日 上午12:50 最后更新 - 2018年9月18日 -00:50

（法新社华盛顿17日电） 美国总统川普续采侵略性贸易政策，对他口中欺诈美国劳工的国家祭惩罚性关税，今天更把与中国的贸易战扩大到涵盖近半销美中国商品，是他迄今规模最大也最广的贸易战线。

以下为美国目前在全球的各个贸易战线。

●中国

川普数周来不断放话威胁中国，今天拍板将对价值2000亿美元的中国销美商品课徵10%关税，自24日起生效。川普先前已宣布向价值500亿美元中国商品加徵25%关税。

官员表示，加徵10%关税的新一轮措施将持续至今年底，接着再把税率调高到25%，以便让企业有时间寻找新的供应商。

这波新关税将冲击众多产品，包括价值数十亿美元的中国制语音数据接收器、电脑记忆体模组和自动数据处理器。

不过，最后受影响的产品比7月公布的初步清单少了约300项，包括智慧型手表、蓝芽装置等消费电子产品，以及高脚餐椅、汽车安全座椅和游戏围栏等儿童安全产品。

中国指控美国发起「经济史上规模最大的贸易战」，并再次矢言要向价值600亿美元的美国商品祭出报复性关税，然而，由于美国进口至中国的产品总值仅1300亿美元，中国要以相同力道反击的能力有限。

川普也扬言将再把目标锁定价值2670亿美元的中国进口商品。

北京当局已对美国开徵关税一事向世界贸易组织（WTO）提出投诉。

●欧洲联盟

川普6月1日向欧盟（EU）、加拿大和墨西哥进口钢铝分别课徵25%和10%关税。

川普曾说，欧盟在贸易方面「可能和中国一样坏」，布鲁塞尔祭出的一连串报复性关税则于6月22日生效。

从牛仔裤到摩托车和威士忌，欧盟的报复性关税清单锁定最具象徵性的美国进口商品。

川普也扬言要对进口车辆课徵报复性关税，引发德国强大的汽车业担心。

不过川普和欧洲联盟执行委员会主席荣科（Jean-Claude Juncker）7月25日同意降低贸易争端，华府同意放弃对欧洲课徵汽车关税，至少现在如此。

双方如今正在讨论如何启动谈判，朝建立零关税制度努力，但欧盟执委会仍在等待欧盟成员国授权谈判。

●加拿大和墨西哥

美国课徵钢铝关税生效后，同为北美自由贸易协定（NAFTA）成员的加拿大和墨西哥也对美国商品祭出反制措施。

川普要求全面检修「糟糕」的NAFTA，美墨两国上个月就新版协定达成协议，加拿大自此积极参与谈判，致力使NAFTA维持三方协定。

●日本

日本也是川普课徵钢铁关税的目标之一，日本政府表示「极其遗憾」。

日本已通知世界贸易组织，计划对价值500亿日圆（4亿5500万美元）的美国商品祭出报复性举措。

日本也寻求川普政府给予日本汽车关税豁免。美国扬言要课汽车关税，对日本汽车产业构成的威胁和对德国的威胁一样大。

●伊朗

川普5月宣布退出2015年与伊朗达成的核协议，并在8月和11月分两阶段恢复对伊朗制裁，第2阶段锁定伊朗重要的石油和天然气部门。

与伊朗从事贸易者恐面临巨额罚款，包括欧洲能源业者和汽车制造商。

欧洲矢言继续按照核协议，向伊朗提供经济上的便利。

不过包括道达尔集团（Total）、戴姆勒集团（Daimler）、西门子公司（Siemens）和宝狮（Peugeot）等许多大企业在投资获得成果前，已纷纷撤出伊朗。

●土耳其

川普8月10日推文宣布要对北大西洋公约组织（NATO）盟邦土耳其加倍课徵钢铝税。

土国货币里拉闻讯重挫近20%，促使土耳其总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）出面称土国是「政治阴谋」和「经济战争」的受害者。

土耳其也祭出报复性举措，向美国进口的稻米、酒类、菸草、化妆品和汽车加徵关税。（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）

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