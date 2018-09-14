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此内容发布于2018年9月14日 上午7:20 最后更新 - 2018年9月14日 -07:20

（法新社北京14日电） 委内瑞拉总统马杜洛今天在准备会见中国国家主席习近平时，赞誉中国是「老大姐」。他希望能为他陷入危机的国家谈妥一些经济协议。

马杜洛（Nicolas Maduro）昨晚搭机降落北京，随后宣告，他带着「高度期望」到访，盼能进一步深化与委内瑞拉主要债权国中国的战略关系。

这位左派领导人表示，他的到访将「大力推进」能源投资、贸易和两国间「成功的财务关系」。

过去10年来，身为石油输出国家组织（OPEC）会员国的委内瑞拉已向中国贷款约500亿美元，并以石油偿还债务。由社会主义政党领导的委国，现仍积欠北京200亿美元。

根据委内瑞拉顾问公司Ecoanalitica，马杜洛也许能再取得中国50亿美元贷款，并将还款宽限期再延长6个月。

马杜洛说：「中国是我们的老大姐。我周五见到我们的兄弟习近平时，一定会非常高兴。」他上次访问中国是2017年3月。

他此次中国访问行程将在16日结束。

中国外交部发言人耿爽昨天在例行记者会说：「近期，委内瑞拉政府积极推进经济金融改革，社会反应良好。」

耿爽：「我认为一个稳定发展的委内瑞拉符合各方利益。」（译者：叶俐纬/核稿：张佑之）

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