此内容发布于2019年7月13日 上午10:05

（法新社基辅13日综合外电报导）乌克兰电视台「112乌克兰」宣布即将播出俄罗斯总统蒲亭现身的一部争议性纪录片后，今天遭到枪榴弹攻击。

警方表示，这起攻击发生在当地时间凌晨3时40分（格林威治时间零时40分）前后，所幸无人伤亡，却毁损了电视台大楼正面的「112乌克兰」招牌。官员声称这是恐怖攻击。

现场留有一把弃置的榴弹发射器，乌克兰警方在追捕嫌犯的同时，加强了首都基辅的安全管制。

电视台执行长班肯朵夫（Yegor Benkendorf）发表声明，呼吁乌克兰总统泽伦斯基，立即谴责攻击电视台的犯行。

他说：「你必须坚定且明确宣称，任何人不得使用武力对付乌克兰的媒体。」

本周这家电视台接获检方警告，因他们打算播放由美国导演奥立佛史东（Oliver Stone）拍摄的纪录片「揭发乌克兰」（Revealing Ukraine），当中包括访问蒲亭的片段。电视台负责人是亲俄罗斯的乌克兰国会议员柯札克（Taras Kozak）。

蒲亭与另一名亲俄政治人物梅维楚克（Viktor Medvedchuk）在纪录片中，谈论乌克兰情势。

柯札克被视为梅维楚克的政坛亲密盟友。由于他与蒲亭关系密切，梅维楚克也是号争议人物。

自2014年以来，乌克兰持续与俄罗斯支持的乌东分离主义分子交战。（译者：曹宇帆/核稿：张佑之）

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