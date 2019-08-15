此内容发布于2019年8月16日 上午1:05

（法新社美国曼彻斯特15日电） 美国总统川普今天回应近来多起大规模枪击案，表示需要设置更多的身心科治疗设施，别让可能大开杀戒的歹徒在街上游荡，但对于祭出严格枪枝法的承诺却未多加着墨。

川普在新罕布什尔州曼彻斯特（Manchester）向约1万2000名支持群众发表谈话时，对于他推动对潜在购枪者进行背景查核的行动只字未提。

他反而聚焦在美国频传容易取得半自动步枪的歹徒开枪滥射，主要是因为缺乏心理治疗设施的说法。

川普表示，他在「认真考虑为需要治疗的患者建造新的设施」，「让精神错乱与危险的人别出现在街上」。他说：「我们现在再也没有那些设施。」

川普一直着重在心理健康问题，而不是从卖场到枪展到处都在贩售的枪枝泛滥现象。

不过，在德州与俄亥俄州月初接连发生枪击案造成31人死亡后，川普的确曾强烈表明支持加强背景查核，以检验枪枝购买者纪录，尽管这项举措遭强硬派拥枪权捍卫者反对，声称宪法保护的拥枪权受到威胁。

然而，对于敦促让共和党支持更多查核上，川普今天却只字未提，只向高声欢呼的支持群众说：「我们不能让良善、奉公守法的公民更难保护自己。」

他也表明，他支持宪法保障人民「持有和携带武器的权利」。

杜克大学（Duke University）医学院精神病学教授史万森（Jeffrey Swanson）稍早向法新社表示，有1000万名美国人患有严重的心理疾病，其中绝大多数没有做出暴力行为，且大部分的滥射案枪手没有「可辨识的严重心理疾病」。

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