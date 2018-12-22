将犯罪移民流放孤岛 丹麦受到国内外批评

（法新社哥本哈根21日电） 丹麦执政联盟通过一项争议性的计画，要将约125名「不受欢迎」的犯罪移民，送上无人居住的林霍尔姆岛（Lindholm）。此举在国内与海外引发反弹。

将被送至无人岛的移民，将住在一栋过去供科学家研究动物传染病的建物。这项计画激怒数千丹麦民众走上街头抗议，也上了世界各地新闻头条。

但这项措施只是丹麦政府向外籍人士释出诸多明确讯息的一环。他们要传达的是：丹麦已饱和，已无法在不损及自身社福下收容外来移民。

基于前述原则，丹麦政府已大幅提高移民难度，提出近100项限制移民权利的修正案。将犯罪移民送至孤岛隔离只是连串措施里最新之举。

提出将人流放孤岛的是反移民的民粹派「丹麦人民党」（DPP），这个政党并非联合政府一员，但构想却被中间偏右的执政联盟采纳。

丹麦政府的声明指出，送至孤岛的「不受欢迎」移民，包括因有犯罪纪录而进入遣返程序者；其他还包括申请成为难民遭驳回、但因安全理由暂无法遣返者。

保守派自由党是执政联盟的主导政党。争议性的自由党籍移民部长史托伯格（Inger Stojberg）在脸书贴文讲得更露骨：「若你在丹麦社会不受欢迎，就不应成为丹麦人身边的讨厌鬼。他们在丹麦令人不快，必须有所自觉。」

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