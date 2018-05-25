下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年5月25日 上午5:50 最后更新 - 2018年5月25日 -05:50

（法新社华盛顿24日电） 美国总统川普爱女伊凡卡今天在推特贴文，为网球女将小威廉丝没获得法国网球公开赛种子球员身分打抱不平，认为法网主办单位的决定「荒谬」。

伊凡卡（Ivanka Trump）要求世界女子职业网球协会（WTA）高层改变规则，允许小威廉丝（Serena Williams）名列种子。

这位前世界球后去年9月产下第一胎前，已休战一段时间，如今36岁的她持续为复出做准备。

伊凡卡在推特贴文写道：「这很荒谬。@SerenaWilliams是一名令人敬佩的运动员（史上最棒！）及有爱心的新手妈妈。」

「没有人应该为生小孩而在职业上受到惩罚！＃WTA应立刻改变这个规则。＃FrenchOpen」

小威廉丝目前排名低到第453名，自她拿下2017年澳洲网球公开赛女单冠军后，她就因为怀孕离开球场，并在去年9月生下女儿。本月底开打的法网将是她产后复出所参加的第一个大满贯赛事。

法网主办单位不打算给予小威廉丝特别待遇，重申种子排名反映的是WTA最新排名。（译者：陈彦钧/核稿：徐崇哲）

Neuer Inhalt Horizontal Line