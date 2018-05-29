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此内容发布于2018年5月29日 上午4:20 最后更新 - 2018年5月29日 -04:20

（法新社东京29日电） 日本首相安倍晋三的内阁今天备受炮火攻击，因为日前党内国会议员提议，女性应照顾3岁以下幼儿；另有名议员呼吁，新婚夫妇至少要生3个小孩。

法新社报导，日本劳动力因人口高龄化大幅下挫，安倍晋三政府因此将「女力经济」（womenomics）列为执政优先项，也就是提高女性的职场参与度。

执政的自由民主党资深党员�c生田光一27日说，男性养育小孩恐怕「不为人乐见」，引来挞伐声浪。

54岁的�c生田光一任自民党执行代理秘书长，他说：「小孩需要可以和妈妈在一起的环境…虽然没有扎实的数据佐证，但你如果问3岁以下小孩，他们比较喜欢爸爸还是妈妈，答案会是妈妈。」

另一名国会议员加藤宽治则说「年轻夫妻应至少生3个小孩」，还辩驳说他受民意支持。

在野最大党立宪民主党党魁枝野幸男今天痛批，这番言论「令人无法容忍」。

枝野幸男说：「有很多人就算想生也生不出小孩，而单亲爸爸的家庭也很多。」「他们难道没看到这些事实吗？」

人权团体亚洲女性资料中心（Asia-Japan Women's Resource Center）的滨田��（Sumire Hamada）告诉法新社，�c生田光一的言论「不可思议」。

她说：「政府不是说要打造一个让男人参与育儿的社会吗？」

「这些言论推翻了政府先前所说，我很确定，许多父亲一定被（�c生田）这番无礼之词给激怒了。」

另一名社运人士则表示，这些发言可能鼓励男性坚守日本普遍的长工时文化。

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