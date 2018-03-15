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此内容发布于2018年3月15日 下午7:50 最后更新 - 2018年3月15日 -19:50

（法新纽约15日电） 美国媒体报导，总统川普长子小唐纳．川普（Donald Trump Jr）夫妇友人透漏，小川普夫妻长年貌合神离。妻子据报今天已在纽约提出协议离婚。

凡妮莎．川普（Vanessa Trump）原姓赫顿（Haydon），在2005年和小川普结婚。如今年届40的两人育有5名子女，年龄介于3到10岁之间。

根据多个媒体报导，曾任模特儿的凡妮莎．川普提出协议离婚，意味程序中不会有监护权和财产纠纷。

川普集团（Trump Organization）未立即回覆法新社记者确认事件的要求。

几周前，「纽约邮报」（New York Post）报导，这对夫妻婚姻不睦，提到小川普时常在外，与他父亲一样嗜用社群网站推特。

今年2月，平常面对媒体相当低调的凡妮莎，因为拆开寄给丈夫的信上了头条，信中有不明的白色粉末。

白色粉末并未造成伤害，但凡妮莎和拆信时在场的母亲都在预防措施下进院检查，以防万一。

3月1日，一名24岁的麻萨诸塞州男子落网，遭控寄出恐吓信和粉末。（译者：梁元龄/核稿：徐睿承）

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